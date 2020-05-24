Kayseri Kent Ekmek Fabrikası ürettiği 23 ekmek çeşidiyle sofraları zenginleştiriyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kent Ekmek Fabrikası, diyabetik, tam buğdaylı, çeşnili, ruşeymli ve köy ekmeği gibi 23 farklı ürünü safralarla buluşturuyor.



Kayseri Kent Ekmek Fabrikası, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir yandan tam kapasite çalışırken diğer yandan ürettiği birbirinden lezzetli ekmek çeşitleriyle sofraları zenginleştiriyor.



Fabrikada üretilen sade, çavdar ve tuzsuz ekmek gibi 23 çeşit, kentin farklı yerlerindeki Kent Ekmek büfelerine sık aralıklarla servis edilerek vatandaşlara taze lezzet ulaştırılıyor.

İhtiyaç ve talepler doğrultusunda yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucu üretime yeni ürünler de kazandıran Kent Ekmek Fabrikası, 110 personeliyle vatandaşa en sağlıklı, taze ve kaliteli ürünü sunmak için gayret gösteriyor.

Yaklaşık 140 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olan fabrika, gıda mühendisleri ve tekniker kontrolünde laboratuvar desteğiyle en iyi ürünü sunmak için çalışıyor.

Fabrikada üretilen ekmekler, aynı zamanda koronavirüs ile mücadele sürecinde 10 mobil araç desteği ile sokak sokak gezilerek vatandaşların evlerine kadar ulaştırılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hijyen ve kaliteyi kendine ilke edinen bir anlayışla vatandaşlara hizmet ettiklerini söyledi.



Gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Kent Ekmek Fabrikamızda 23 çeşit gamına hitap eden yaklaşım içerisinde ekmeklerimizi ve ürünlerimizi üretiyoruz." dedi.



Büyükkılıç, fırıncılarla yarışmadıklarını, vatandaşlara hizmet etmek için ihtiyaç duyulan yerlerde halka destek vermeyi amaçladıklarını ifade etti.



Ticari kaygıdan uzak olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, şuları kaydetti:



"Ürün çeşitlerimizi ve sosyal içerikli ürün gamını da önemsiyor ve bu alanda çalışıyoruz. Bunlardan biri de diyabetik ekmek diye kamuoyunda bilinen şeker hastalarımızın daha çok tercih ettiği ürün. Beslenme alışkanlıklarının değişmesi konusunda biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. 26 noktada ekmeklerimizi satıyoruz. Aynı zamanda sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde her noktaya ekmeklerimizi ulaştırma yönünde gayret gösteriyoruz. Vefa Sosyal Destek Grupları ile birliktede çalışıyoruz. Sorun oluşturan değil, çözüm üreten bir yaklaşım içerisinde vatandaşımıza hizmet ediyoruz."

Üretim aşamasında ürünlerin laboratuvar ortamında denetlendiğine vurgu yapan Büyükkılıç, "Amacımız, sağlıklı ürün oluşturmak ve bunu vatandaşlarımıza en uygun fiyatlarla yoğun olan yerlerde ulaştırma yönünde gayret göstermek." diye konuştu.

Büyükkılıç, ekmek üretiminde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü başta olmak üzere kentteki üniversitelerle de işbirliği içerisinde olduklarını bildirdi.