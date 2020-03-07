Kayseri kılıçdaroğlu, kayseri'de iş insanlarıyla buluştu - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Çağdaş İş Adamları Platformu'nca otelde düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla buluştu. Toplantı, basına kapalı gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün Kayseri'de iş dünyasındaki insanların sorunlarını dinlemek üzere Genel Başkanımızla buraya geldik. Kayseri, iş dünyasının önemli merkezlerinden birisidir. Burada dinleyeceğimiz konular bize Türkiye'nin genelindeki sorunlara ışık tutacaktır" dedi.

'GENEL BAŞKANIMIZIN KEŞKE DEDİĞİ BİR ŞEY YOK'

Öztrak, soru üzerine Kılıçdaroğlu'nun, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle özür dilemesini istediğine ilişkin haberlerle ilgili de "Genel başkanımızla alakalı aslı olmayan konuşmalar yapıldığını fark ettik. Bu sözlerin hiçbir aslı ve astarı yoktur. Dün grup başkanvekilimiz de açık açık ifade etmiştir. Genel başkanımızın, grup başkanvekilimizin söylediği sözlerle ilgili 'keşke' dediği hiçbir şey yoktur. Dün söylenen ve bugün sosyal medyada giderek köpürtülmeye çalışılan sözlerin hiçbir aslı ve astarı yoktur" diye konuştu.

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Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)-