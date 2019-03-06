Son Dakika Haberleri: Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras: "Kayseri Besicisi Çok Büyük Zarar Ediyor"

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras: "Kayseri Besicisi Çok Büyük Zarar Ediyor"

2 saat önce

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, düzenlediği basın toplantısında, "Kayseri besicisi çok büyük zarar ediyor" dedi.

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras:
Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, düzenlediği basın toplantısında, "Kayseri besicisi çok büyük zarar ediyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda kullanılan oyların büyük bir kısmını alarak Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı seçilen Ercan Aras, birlik binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kayseri'de besicilerin zarar ettiğini kaydeden Aras, "Şuanda Kayseri besicisi çok büyük zarar etmektedir. İşine ve ticaretine küsmüş bir şekilde zarar etmektedir. Kayseri besicisi 31 TL'ye eti mal ederken, 27 TL'ye satmaktadır. Yani kilo bazında 4-5 TL zarar etmektedir. Hayvan başı bin 500 TL zarar etmektedir. 100 tane hayvanı olan adam 150 bin TL zarar etmektedir. Besici malını kesiyor ve geri almıyor. Kayseri'deki besicilerin ahırlarında bulunan malların yüzde 40'ı boş. Malını kesiyor ama yerine mal alamıyor. Kendisine ve kaderine küsmüş bulunmaktadır. Biz bu sorunların haricinde birçok sorunları dile getireceğiz. Yem fiyatları da şuanda çok yüksek. İnsanlar malını kesiyor ve yarıdan fazlasını yem parası olarak ödüyor, geriye kalanıyla da ahırını dolduramıyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:32 Kaynak: İHA

Ercan Aras, Kayseri, Güncel
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