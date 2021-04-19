Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın sabah saatlerinde itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor.

Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına hızının saatte 90 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.