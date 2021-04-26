Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'tan Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Son Dakika

Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'tan Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

26.04.2021 14:45
Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'tan Biden'ın 1915 olaylarını

Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'ta bazı sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'ta bazı sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri adına konuşan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal, ABD'nin asılsız iddialarını reddettiklerini ve Biden'ı şiddetle kınadıklarını söyledi.

Biden'in açıklamasının tarihi gerçeklerle asla bağdaşmadığını dile getiren Ünal, "Soykırım gibi insanlık suçu içeren ağır bir itham, hiçbir geçerli delil, bilgi ve belgeye dayanmayan siyasi bir kararla değil, arşiv kayıtlarıyla, somut bilgi ve belgelere dayalı tarihi ve bilimsel bir karar olmak zorundadır." dedi.

Biden'ı Türk milletinden özür dilemeye davet eden Ünal, tarihleri soykırım ve ırkçılıkla yazılmış olanların art niyetli açıklamalarının yok hükmünde olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından tüm şehitler için dua edildi.

Kırşehir

Memur-Sen Kırşehir Şube Başkanı Fatih Mehmet Yavuz da yaptığı yazılı açıklamada, anlamsız, ahlaksız ve akılsız bir tavır olarak gördükleri ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasını kınadıklarını bildirdi.

Biden'in açıklamasını, ABD'nin güvenilmezliğinin tesciline gerekçe saydıklarını vurgulayan Yavuz, "Devletimizin ve hükümetimizin konuyla ilgili ABD'ye karşı tutumunu destekliyor, 1915 olaylarına yönelik duruşunu ve konumunu doğru buluyoruz. ABD ve Başkanı şunu unutmamalıdır ki, inancımız, medeniyetimiz ve tarihteki hiç bir devletimiz yalanla dahi soykırımla ilişkilendirilemez. ABD ve Başkanı, tarih konusunda akreditasyon kurumu değildir. Hepsinden önemlisi Türkiye de eski Türkiye değildir." ifadelerini kullandı.

Yozgat

MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğu ise yazılı açıklamasında, "1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak göstermek dış mihrakların ülkemiz üzerinde baskı kurmak adına nasıl işine geliyorsa ülkemizi bölmeye azmetmiş terör örgütü sevicilerinin de öyle işine geliyor. ABD tarafından alınan bu karar liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir de tarih boyunca Osmanlı Devleti'nin her zaman emperyalizmin karşısında mazlumun yanında olduğuna dikkati çekti.

Uluslararası arenada yürütülen karalama iddialarını şiddetle kınadıklarını ve reddettiklerini belirten Taşdemir, Biden'ın açıklamasının yok hükmünde olduğunu ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Soykırım, Kayseri, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'tan Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki - Son Dakika


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