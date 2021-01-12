Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Nevşehir için fırtına uyarısı - Son Dakika

Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sivas ile Nevşehir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın 02.00-19.00 saatlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Güney ve güneybatıdan esecek kuvvetli rüzgar ile fırtınanın yüksek kesimlerde hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama, soba kaynaklı zehirlenme, nefes almada zorlanma ve görüş mesafesinde düşüşe karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.