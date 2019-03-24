Son Dakika Haberleri: Kayseri Kızına Sinirlenen Baba, Evinin Çatısına Çıktı

Kayseri Kızına Sinirlenen Baba, Evinin Çatısına Çıktı

1 saat önce

Kızına sinirlenen baba, evinin çatısına çıktıKayseri'de, kızıyla yaşadığı tartışmanın ardından eline bıçak alıp tek katlı evinin çatısına çıkarak intihara kalkışan İlhan T. (57), polis tarafından ikna edildi.

Kayseri Kızına Sinirlenen Baba, Evinin Çatısına Çıktı, System.String[]
Kızına sinirlenen baba, evinin çatısına çıktı

Kayseri'de, kızıyla yaşadığı tartışmanın ardından eline bıçak alıp tek katlı evinin çatısına çıkarak intihara kalkışan İlhan T. (57), polis tarafından ikna edildi.

Merkez Kocasinan ilçesi Kazımkarabekir mahallesinde oturan İlhan T., iddiaya göre kızıyla bilinmeyen nedenle tartıştıktan sonra, eline bıçak alıp evinin çatısına çıktı. Kızına sinirlendiği öğrenilen İlhan T.'yi, tek katlı evinin çatısında gören komşuları, polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen polis ekipleri, İlhan T.'yi ikna etmeye çalıştı. İlhan T., savcının gelmesini isteyerek çatıdan inmek istemediğini söyledi. Polisin, yaklaşık 1,5 saat süren çabası sonucu ikna edilen İlhan T., çatıdan indirildi. İlhan T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:31 Kaynak: DHA

Kayseri, Polis, Güncel
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