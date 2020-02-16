KAYSERİ Kızıyla otomobil çarpan kadın, toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAYSERİ Kızıyla otomobil çarpan kadın, toprağa verildi - Son Dakika

KAYSERİ Kızıyla otomobil çarpan kadın, toprağa verildi

6 saat önce

Kızıyla otomobil çarpan kadın, toprağa verildiKAYSERİ'de, kızı Fatma İsmailoğulları (38) ile yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Hatice Güneri (70), son yolculuğuna uğurlandı.

KAYSERİ Kızıyla otomobil çarpan kadın, toprağa verildi, System.String[]

Kızıyla otomobil çarpan kadın, toprağa verildi

KAYSERİ'de, kızı Fatma İsmailoğulları (38) ile yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Hatice Güneri (70), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Çorakçılar Mahallesi Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda meydana geldi. Ümit İ. (25) yönetimindeki 66 AY 546 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan 6 çocuk annesi Hatice Güneri ile kızı Fatma İsmailoğulları'na çarptı. Ağır yaralanan anne ve kızı, gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Güneri, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kızı Fatma İsmailoğulları ise tedaviye alındı.

Hatice Güneri'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak,  Melikgazi ilçesi Hunat Camii'ne getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Güneri'nin cenazesi, İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada, sürücü Ümit İ.'nin emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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Hatice Çarpar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:16 Kaynak: DHA
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