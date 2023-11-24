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Kayseri Kocasinan Belediyesi'nden ücretsiz market hizmeti! İhtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor - Son Dakika

Kayseri Kocasinan Belediyesi'nden ücretsiz market hizmeti! İhtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerle sosyal belediyecilik örneği sergileniyor. İhtiyaç sahipleri için ücretsiz alışveriş yapılabilen "Paranın geçmediği market" büyük taktir topluyor. 2017 yılında hayata geçirilen bu proje, Türkiye'deki birçok belediye tarafından model alınıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Market'te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve "Dost Eli" isimli kart veriliyor.

24.11.2023 - 01:21,  Güncelleme: 01:27
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Başkan Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte hayata geçirdiği projelerle sosyal belediyecilik örneği sergileyen Kayseri Kocasinan Belediyesi, ihtiyaç sahipler için ücretsiz alışveriş yapılabilen 'Paranın geçmediği marketi' ile büyük taktir topluyor.

"BİRÇOK BELEDİYE TARAFINDAN MODEL OLARAK ALINIYOR"

Kocasinan Belediyesi'nin 2017 yılında hayata geçirdiği Seyrani Mahallesi'ndeki 'Dost Eli Mağaza ile Dost Market'in Türkiye'de ki birçok belediye tarafından model alındığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın' felsefesiyle daha mutlu bir şekilde vatandaşların Kayseri'de yaşaması için projelere imza atıyoruz. Kayseri modeli belediyeciliği adeta yansımalarını üzerine ekleyerek sürdürüyoruz." dedi.

Kayseri Kocasinan Belediyesi'nden Ücretsiz Market Hizmeti

UZANMADIK EL KALMAYACAK

Yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "2017 yılında Sosyal Market diye başlamış olduğumuz ve bölgemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine alan el ve veren elin buluştuğu hizmetimiz, bugün Dost Mağaza ile Dost Market'e dönüştü. Paranın geçmediği tek market, paranın geçmediği tek mağaza hayırlı uğurlu olsun. 'Dost Eli' çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan'daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda birçoğu tüm halkımız tarafından bilinen markaların yer aldığı ürünlerden alışveriş imkanı sağlıyoruz. Kocasinan'da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz. Kısaca her alanda Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Kayseri Kocasinan Belediyesi'nden Ücretsiz Market Hizmeti

SOSYAL DURUMLARINA GÖRE BELİRLENİYORLAR

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Market'te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre 'Dost Eli' isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar gıda ve konfeksiyon ürünü alabiliyorlar.

Kayseri Kocasinan Belediyesi'nden Ücretsiz Market Hizmeti

ZİNCİR MARKETLERDEKİ BÜTÜN ÜRÜNLER VAR

Kocasinan Belediyesi'nin açtığı, ihtiyaç sahipleri gelerek, ihtiyaçlarına göre market arabasıyla kimsenin müdahale etmeden alış veriş yaptığı markette zincir marketlerde bulunan bütün gıda ürünlerinin olması dikkat çekiyor.

Kayseri Kocasinan Belediyesi'nden Ücretsiz Market Hizmeti

AİLELER İHTİYACI KADAR ÜRÜN ALABİLİYOR

Ürünlerin genelinin marka olması ayrı bir detay olarak ortaya çıkarken, ihtiyaç sahibi alış verişinde evinin ihtiyacı olan aile nüfusuna göre istediği ürünlerden rahatlıkla alabiliyor.

HER MEVSİM İÇİN GİYİM ÜRÜNLERİ REYONLARDA

Kocasinan Belediyesi mevsime göre markette giyim reyonlarındaki ürünlerini artırıyor. Her mevsime göre uygun giyim ürünlerinin bulunduğu mağaza bölümünde, ihtiyaç sahipleri çocukları ile birlikte gelerek kendisi ve çocuklarının ihtiyacı olan ürünleri sanki bir mağazadan alış veriş yapıyormuş gibi kolaylıkla istediği renklerde ve modellerde alabiliyor. Sunulan hizmette çoraptan iç çamaşırına kadar, yazlık giysilerden kışlık kaban ve bot ile birlikte ayakkabı çeşitleri de yer alıyor.

YAŞLI ÇINARLARIMIZA HERGÜN 4 ÇEŞİT SICAK YEMEK

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 170 kişiye haftanın yedi günü bir öğün olmak üzere 4 çeşit sıcak yemek servisi yapıyor.

YEMEKLER SICAĞI SICAĞINA TESLİM EDİLİYOR

Kocasinan Belediyesi yemekhanesinde gıda mühendisleri kontrolünde hijyenik bir ortamda hazırlanarak özenle paketlenen yemekler, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine götürülerek sıcağı sıcağına teslim ediliyor. Haftanın 7 günü yapılan servis ile ilçedeki 170 vatandaşın günde bir öğün sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Sondakika.com - Yaşam

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Son Dakika Yaşam Kayseri Kocasinan Belediyesi'nden ücretsiz market hizmeti! İhtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Kocasinan Belediyesi'nden ücretsiz market hizmeti! İhtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor - Son Dakika
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