Kayseri Kocasinan'da piknik alanları, oto pazarı ve çocuk oyun alanları kapatılacak - Son Dakika

Kayseri Kocasinan'da piknik alanları, oto pazarı ve çocuk oyun alanları kapatılacak

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında piknik alanları ile oto pazarı 15 gün, çocuk alanları 1 ay olmak üzere kapatılacak.

Kayseri Kocasinan'da piknik alanları, oto pazarı ve çocuk oyun alanları kapatılacak, System.String[]

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında piknik alanları ile oto pazarı 15 gün, çocuk alanları 1 ay olmak üzere kapatılacak. Ayrıca, karantina sayısının arttığı Sahabiye Mahallesi'nde bulunan tüm çay ocakları da 15 gün kapalı kalacak.

Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi yeni kararlar alındı. Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay başkanlığında toplanan Kocasinan İlçe Hıfsızsıhha Kurulu tarafından alınan karar kapsamında, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere ilçede bulunan piknik alanları ile oto pazarı 15 gün, site içerisinde bulunan çocuk oyun alanları da olmak üzere tüm oyun alanları bir ay süreyle kapatılacak. Ayrıca, karantinaya alınan ev sayısının her geçen gün arttığı Sahabiye Mahallesi'nde bulunan tüm çay ocakları da 15 gün süreyle kapalı kalacak.

İlçe Hıfsızsıhha Kurulu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bilindiği üzere koronavirüs salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve koronavirüs bilim kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bir çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir. Bu kapsamda; Bir ay süre ile site içerisinde bulunanlarda dahil olmak üzere çocuk oyun alanları ve parkların etrafına şerit çekilmesine ve birer bilgilendirme yazısı konmasına, bu alanlarda çocukların oyun oynamasına izin verilmemesine, site içinde kurala uygunluğun site yöneticileri tarafından denetlenmesine, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm piknik alanlarının 15 gün süre ile kapatılmasına ve buralarda piknik yapılmasına izin verilmemesine, Kocasinan bölgesinde bulunan oto pazarının faaliyetinin 15 gün süre ile durdurulmasına, Sahabiye Mahallesi'nde bulunan tüm çay ocaklarının 15 gün süre ile kapatılmasına, denetim ekiplerinde yer alan tün görevliler için görevlerini gerektiği gibi yapmayan hakkında cezai işlem uygulanmasına, faaliyetine ara verilen yerlerle alakalı kararların süreç bitiminde tekrar değerlendirilecek faaliyetlerine izin verilmesine, bu kararların uygulanması 18.09.2020 tarihinden itibaren başlayacak." - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Piknik, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 19:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Kocasinan'da piknik alanları, oto pazarı ve çocuk oyun alanları kapatılacak - Son Dakika

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