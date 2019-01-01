Son Dakika Haberleri: Kayseri Komşunun Kapısına Satırla Saldırdı, Apartmanda Terör Estirdi-2

Kayseri Komşunun Kapısına Satırla Saldırdı, Apartmanda Terör Estirdi-2

5 dakika önce

Kayseri Komşunun kapısına satırla saldırdı, apartmanda terör estirdi-2(Tür: Yurt)

Kayseri Komşunun Kapısına Satırla Saldırdı, Apartmanda Terör Estirdi-2, System.String[]
Kayseri Komşunun kapısına satırla saldırdı, apartmanda terör estirdi-2

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:43 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de Yeni Yılın İlk Bebeği 'Recep Tayyip' Oldu Japonya'nın Başkenti Tokyo'da Araç Yayaların Arasına Daldı: 9 Yaralı

Sahnelerden Emekli Olan Gülten Yaşar, Geçimini Bilet Satarak Sağlıyor! MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye Doğum Gününde Doldurulmuş Kurt Hediye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 20:48:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Komşunun Kapısına Satırla Saldırdı, Apartmanda Terör Estirdi-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]