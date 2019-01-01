Kayseri Komşunun Kapısına Satırla Saldırdı, Apartmanda Terör Estirdi-2
5 dakika önce
Kayseri Komşunun kapısına satırla saldırdı, apartmanda terör estirdi-2(Tür: Yurt)
Kayseri Komşunun kapısına satırla saldırdı, apartmanda terör estirdi-2
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:43 Kaynak: DHA
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