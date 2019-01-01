Kayseri Komşunun Kapısına Satırla Saldırdı, Apartmanda Terör Estirdi-1

Eski kayınbiraderini tabancayla ayaklarından vurduKayseri'de iddiaya göre komşuları tarafından polise şikayet edilen 2 çocuk annesi Romanya uyruklu C. K., komşusu Fatma P.'nin çocukları ile yaşadığı evin kapısına satır ve bıçakla saldırdı.

Eski kayınbiraderini tabancayla ayaklarından vurdu



Kayseri'de iddiaya göre komşuları tarafından polise şikayet edilen 2 çocuk annesi Romanya uyruklu C. K., komşusu Fatma P.'nin çocukları ile yaşadığı evin kapısına satır ve bıçakla saldırdı. Yaşanan saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Kayseri'nin Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi, 4357. Sokak Selçuklu Apartmanında meydana gelen olayda, iddiaya göre eşi uzun yol şoförü olan C. K. komşuları ile hakkında konuşulduğu gerekçesi ile tartıştı. Tartışmadan sonra bina sakinleri C. K.'nin binadan çıkarılması için imza topladı. Kendisinin binadan çıkartılmak istendiği duyan C., bazı komşuları sözlü olarak tartıştı. Yaşanan olay karakolda son buldu. Komşuların davalık olduğu olayda savcılık takipsizlik kararı verdi. Aralık ayının başında yaşanan olayda ise C. K., komşusunu kızını iddiaya göre darp etti. Çocukları darp edilen aile can güvenliklerini sağlamak için binanın ve evin girişine güvenlik kamerası taktırdı. 28 Aralık'ta Rumen uyruklu kadın, bir üst kattaki ailenin yaşadığı evine çelik kapısına bıçak ve satırla saldırdı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hakaret ederek elinde satır ile defalarca kapıya vuran C. K., binaya gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.



Yaklaşık 2 yıldır binadan oturan Rumen uyruklu kadının sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldıklarını ifade eden 3 çocuk annesi Fatma P., Çocuklarımın ve eşimin can güvenliği nedeniyle güvenlik kamerası taktırdım ve bilgisayar başından hiç ayrılmıyorum. Okula giden oğlum, işe giden kızım var. Onlara zarar verecek diye çok korkuyorum. Defalarca bina olarak şahsi olarak şikayet etmeme rağmen takipsizlik kararı çıktı. Geçtiğimiz gün bıçakla kızımın elini yaraladı. Yetkililer bize yardım etsin. Bir şeyler yapılması için o kadın veya bizim mi ölmemiz gerekiyor dedi.

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