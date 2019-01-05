Kayseri Komşusunun Kapısına Satır ve Bıçakla Saldıran Kadın Konuştu

Komşusunun kapısına satır ve bıçakla saldıran kadın konuştuKAYSERİ'de tartıştığı komşusunun evinin kapısına satır ve bıçakla saldıran Romanya uyruklu Cristina K.(37), Bana çok büyük iftiralar attılar.

Komşusunun kapısına satır ve bıçakla saldıran kadın konuştu



KAYSERİ'de tartıştığı komşusunun evinin kapısına satır ve bıçakla saldıran Romanya uyruklu Cristina K.(37), Bana çok büyük iftiralar attılar. Zamanında çocuklarımı sığınağa kilitlediler. Atılan iftiraları kaldıramadım. O gün hem alkol hem de antidepresan ilaç kullandım. Ne yaptığımı hatırlamıyorum dedi.



Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi, 4357'inci Sokak Selçuklu Apartmanı'nda oturan Cristina K., iddiaya göre kendisi hakkında konuşan ve binadan çıkarılması için imza toplayan komşuları ile tartıştı. Eşi uzun yol şoförü olan Romanya uyruklu kadın, komşularıyla birbirlerinden şikayetçi oldu. Ancak, savcılık soruşturma sonunda takipsizlik kararı verdi.



KOMŞUSUNUN KIZINI DÖVDÜ



Geçtiğimiz Aralık ayında ise Cristina K., iddiaya göre, üst kattaki komşusunun kızını dövdü. Çocukları dövülen aile, can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle bina ile evin girişine güvenlik kamerası taktırdı.



SALDIRI ANINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ



28 Aralık günü de Cristina, ailenin çelik kapısına bıçak ve satırla saldırdı. Elinde satır ile defalarca kapıya vuran Cristina K. binaya gelen polisler tarafından karakola götürüldü. Saldırı anları güvenlik kamerasınca kaydedilirken, 2 çocuk annesi kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



'ATILAN İFTİRALARI KALDIRAMADIM, PİŞMANIM'



Apartmanda oturan komşularının, kendisine ağır iftiralarda bulunduğunu iddia eden Cristina K., olay günü alkollü olduğunu ve yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi. Cristina K., Bana çok büyük iftiralar attılar. Zamanında çocuklarımı sığınağa kilitlediler. Atılan iftiraları kaldıramadım. O gün hem alkol hem de antidepresan ilaç kullandım. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Yaptıklarımdan pişmanım ama beni psikolojik olarak çok yıprattılar. Ortada bir sebep yokken bir insan niye bir başkasına saldırsın Yalan ifadelerle benimle çok uğraştılar. Almasınlar mazlumun ahını, çıkar aheste aheste dedi.

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