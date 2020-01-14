Kayseri Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kayseri Koordinasyon Kurulu Toplantısında yatırımlar görüşüldü.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, 2019 yılı dördüncü dönem itibariyle yatırımcı kuruluşlar ve mali idareler genel değerlendirme raporuna göre, Kayseri'de 545 kamu yatırım projesi uygulandığını söyledi.

Uygulanan 545 projenin toplam tutarının 7 milyar 601 milyon 345 bin lira olduğu ifade eden Güney, şunları kaydetti:

"Projeler için önceki yıllarda 2 milyar 49 milyon 594 bin lira harcama yapıldı. 2019 yılı için bu projelere toplam 1 milyar 219 bin 633 bin lira ödenek ayrıldığı görülmüştür. Yıl sonu itibariyle bu projelerin 240'ının tamamlandığı, 179'unun devam ettiği 13'ünün ihale aşamasında, 14'ünün tasfiye edildiği ve 91 projeye ise henüz başlanamadığı tespit edilmiştir. 91 projenin başlanamama sebeplerinin arsa, ödenek ve hukuki sorunlar olduğu görülmüştür. Toplantımızı İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) üzerinden gerçekleştireceğiz. İLYAS, il düzeyinde düzenlenen kamu yatırımlarının elektronik ortama aktarılarak yerel ve merkezi düzeyde aktif olarak izlenmesini sağlamaktadır. Yatırımcı kuruluşlarımızın çalışmalarının her aşamasında koordinasyon ve işbirliğine en üst düzeyde önem vermelerini bekliyorum."

Toplantıya, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri de katılarak çalışmaları hakkında bilgi verdi.