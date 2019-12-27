Kayseri Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

6 saat önce

Kayseri Koruma Kurulu'nun aralık ayı toplantısı yapıldı.

Kayseri Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Kayseri Koruma Kurulu'nun aralık ayı toplantısı yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Salonunda gerçekleştirilen toplantı, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı ve Koruma Kurulu Başkanı Abdulkadir Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, suçtan zarar gören kişiler ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunlar ve bunların çözümü, kurula yapılan müracaatlar, 2019 yılında gerçekleştirilen ve 2020 yılında planlanan projeler ele alınarak 2019 yılının değerlendirilmesi yapıldı

Ayrıca 2019 yılı içerisinde 156 müraacatın yapıldığı Koruma Kurulu'nca, 116 yükümlüye ayni ve nakdi yardım, eğitime devam eden 12 yükümlü çocuğuna eğitim bursu, 8 eski hükümlüye kendi işini kurma desteği, 231 suça sürüklenen çocuğa kırtasiye yardımı ile suça sürüklenen kız çocuklarına da sosyal projelerle destek verildiği belirtildi.

Birçok kamu kurum ve kuruluş müdürünün katıldığı program, takı tasarım kursunu tamamlayan suça sürüklenen kız çocuklarına sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi.

Başsavcı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:10 Kaynak: AA
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