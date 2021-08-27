Kayseri Kovid-19 aşılamasında "mavi" kategoriye geçti - Son Dakika

Kayseri, 18 yaş üstü birinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaştı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentin 18 yaş üstü nüfusun 1. doz aşılamasında yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye ulaştığını belirterek, "Bunda başta sayın Valimiz Şehmuz Günaydın olmak üzere hassasiyet gösteren, emeği geçenlere ve siz değerli hemşerilerimize müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Benli, canla başla çalışan tüm mesai arkadaşlarını da kutladığını kaydetti.