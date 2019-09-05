Kayseri-kuaför olan kadın muhtar öğrencileri ücretsiz tıraş etti

Kuaför olan kadın muhtar öğrencileri ücretsiz tıraş etti

Kayseri'de, 45 bin nüfuslu Yıldırım Beyazıt Mahallesinin muhtarı, kadın kuaför Gonca Kaan (40) maddi geliri olmayan kız ve erkek öğrencileri yeni eğitim öğretim dönemi öncesi ücretsiz tıraş etti.

Kayseri'de yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Gonca Kaan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yaşadığı Beyazıt Mahallesinin muhtarı seçildi. Mahallede kadın kuaförü olarak hizmet veren Gonca Kaan, yeni eğitim öğretim yılı öncesi kız ve erkek öğrencileri tıraş etmeye karar verdi. Mahalle sakinlerine sosyal medya üzerinden mesaj atarak ulaşan kadın muhtar, dün yaklaşık 90 kız öğrencinin saç bakımını ve kesimini yaptı. Gonca Kaan, bugün de mahallesindeki kuaförlerin desteğiyle erkek çocuklarının saç tıraşını gerçekleştirdi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN YÜZÜNÜN GÜLMESİ HER ŞEYE DEĞER'

Gonca Kaan, mahalledeki gelir düzeyi düşük ailelere katkı sunmak için böyle bir çalışma yaptığını söyleyerek, Yaklaşan eğitim öğretim yılı öncesi, 'çocuklar için ne yapabilirim' diye düşündüm. Daha sonra saç tıraşının da bir okul hazırlığı olduğunu düşünerek mahallemde yaşayan herkese mesaj attım. Sonrasında da kendime ait kuaför dükkanımda kızlarımızın ve erkeklerimizin saç kesimi ve bakımını yaptık. Mahallede kuaförlük yapan esnaflarımız, 'bizim de çorbada tuzumuz olsun' diyerek onlar da destek verdi. İlk gün okula gidecek 90 kızımın saç kesimi ve bakımını yaptık. Bugün de erkek öğrencilerin saç kesimini ve bakımını yapıyoruz. Öğrencilerimizin yüzünün gülmesi her şeye değer. İldem ve TOKİ mahallelerinde bulunan dükkanımda kız ve erkek öğrencilerin saç kesimlerini ücretsiz olarak yapıyoruz dedi.