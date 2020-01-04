Kayseri küçük Millet Meclisi'nde "Kanal İstanbul" tartışıldı - Son Dakika
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Kayseri küçük Millet Meclisi'nde "Kanal İstanbul" tartışıldı

6 saat önce

Kayseri küçük Millet Meclisi'nde bu hafta "Kanal İstanbul" ele alındı.

Kayseri küçük Millet Meclisi'nde

Kayseri küçük Millet Meclisi'nde bu hafta "Kanal İstanbul" ele alındı.

Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Kurtbağ, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kanal İstanbul'un Türkiye'nin kendi toprakları üzerinde inşa etmesine herhangi bir hukuki engel bulunmadığına dikkati çekti.

Bunu engelleyen herhangi bir uluslararası hukuk kuralının da mevcut olmadığını kaydeden Kurtbağ, "Türkiye'nin tamamen kendi mevcut toprakları üzerinde inşa edeceği bir kanaldan bahsediyoruz. Buradan geçiş, uluslararası olarak düzenlenmek zorunda, o ayrı bir tartışma ama bunun inşasının engellenmesine yönelik uluslararası hukuka dayalı herhangi bir müdahale olması mümkün değil. Bu anlamda bu projeye yönelik 'sakıncalı' eleştirisinin geçerli bir temeli olmadığını belirteyim." diye konuştu.

Mimar Kemalettin Cengiz Tekinsoy ise günümüzde dünya ticaretinin yüzde 80'inin hala deniz yolu ile gerçekleştirildiğini dile getirdi.

"Deniz ticareti hacmi 30 trilyon dolara ulaşmış durumda" diyen Tekinsoy, 150 farklı ülkeye ait yaklaşık 54 bin ticaret gemisinin her gün milyonlarca ton yük taşıdığını belirtti.

Gemilerin boyutlarının büyüdüğünü, güvenlik ve çevre risklerinin en önemli sorun haline geldiğini ifade eden Tekinsoy, şunları kaydetti:

"30 trilyon dolara ulaşan deniz ticaretinin yüzde 25'i bizim de büyük ölçüde kıyılarımızın bulunduğu Akdeniz havzasında gerçekleşiyor. İstanbul Boğazı'ndan günlük ortalama 115 gemi geçiyor. Dünyanın en dar, en yoğun su yolu olarak kabul ediliyor. Bugüne kadar bilinen tarih içerisinde İstanbul Boğazı'nda 8 büyük kaza meydana gelmiş, 73 kişi hayatını kaybetmiş ve 1,3 milyar dolar maddi kayıp yaşanmış. İstanbul Boğazı'nın yıllık güvenli geçiş kapasitesi 25 bin gemi iken bugün bu rakam 40 bini aşmış ve 2050 yılında da 78 bini bulması bekleniyor. Hazırlanan Kanal İstanbul projesinin maliyeti bugün için 11 milyar dolar olarak ifade ediliyor. Dünya üzerinde insan eli ile yapılmış 48 yapay kanala ilave olarak şu anda 7 kanal yapılıyor veya projelendiriliyor."

Erciyes Üniversitesi, İstanbul Boğazı, İstanbul, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:14 Kaynak: AA
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