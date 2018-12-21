Son Dakika Haberleri: Kayseri Kullanılmayan Kilimler Çanta ve Cüzdan Oldu

Kayseri Kullanılmayan Kilimler Çanta ve Cüzdan Oldu

8 saat önce

Kullanılmayan kilimler çanta ve cüzdan olduKayseri'de kullanılmayan eski kilimler çanta ve cüzdan oldu.

Kullanılmayan kilimler çanta ve cüzdan oldu

Kayseri'de kullanılmayan eski kilimler çanta ve cüzdan oldu. Şık tasarımları ile dikkat çeken çanta ve cüzdanlar eskiye özlem duyanlardan ilgi görüyor.

Kayseri'de hizmet veren bir iş yeri, eski kilim ve halıları çanta ve cüzdan haline dönüştürerek, vatandaşın beğenisine sunuyor. Artık kullanılamaz hale gelen kilimlerin bu yolla yeniden hayata ve ekonomiye kazandırıldığını ifade eden iş yeri sahibi Furkan Duman (23), ailece dedesinden devraldıkları mesleği zamanın koşullarına da uyarlayarak sürdürdüklerini belirtti.

Aile olarak yaklaşık 50 yıldır bu alanda hizmet verdiklerini ifade eden Duman, 'Eski kullanılmayan, çok zarar gören halıları atmak yerine bu şekilde değerlendiriyoruz. Ortaya şık çantalar ve cüzdanlar çıktı. Görenlerin ilgisini çekiyor. Eskiye özlem duyanlar özellikle kilim parçalarından yaptığımız bu ürünlere ilgi gösteriyor. Biz de bu sayede kullanılmayacak durumda olan kilimleri yeniden geri dönüşümle değerlendiriyoruz. Atmak yerine günün koşullarına uygun ürünler ortaya çıkarıyoruz. Zaten şu günlerde eskiye özlem var, bu özlemi duyanlar ilgi gösteriyorö dedi. Diğer yandan şık modelleri ile de dikkat çeken kilim cüzdanlar 12 TL'den, büyük boy çantalar 80, küçük boy çantalar ise 50 TL'den satışa sunuluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:27 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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