Kayseri Kültepe ile

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un Göbeklitepe, 2020'nin Patara yılı ilan edilmesinin ardından Kayserililer de 2021'in 6 bin yıllık tarihiyle UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kültepe'nin tanıtımı için "Kültepe Yılı" olması dileğinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'nin tarihi ve kültürel yapısıyla adeta bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu söyledi.

Kent merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Kültepe Höyüğü'nde 70 yıldır arkeolojik kazıların devam ettiğini anımsatan Büyükkılıç, yapılan kazılarda kentin tarihinin 6 bin yıl öncesine kadar gittiğini belirtti.

Kazılarda bugüne kadar 23 binden fazla kil tablet çıkarıldığını anlatan Büyükkılıç, "Ticaretin yasalarının burada belirlendiğini görüyoruz. Çek, senet ve ticari anlaşmaları kil tabletlerden öğreniyoruz. Kültepe ticaretin geçmişini ortaya çıkaran bir yer. 6 bin yıllık ticari geçmişi ve tabletlerle 70 yıldır gündeme gelmeye çalışıyor ancak arzu ettiğimiz noktaya erişemedi." diye konuştu.

Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığının höyükte 4 ay süren kazı çalışmalarını 12 aya çıkardığını hatırlatarak Erciyes Anadolu Holding ve Turkuvaz Medya'nın da katkılarıyla Kültepe Kaniş Karum Höyüğünü tanıtıcı etkinlikler yapıldığını aktardı.

Bu çalışmaların yetmeyeceğini dile getiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"2019 'Göbeklitepe Yılı', 2020 'Patara Yılı' gibi 2021'in de 'Kültepe Yılı' ilan edilmesini diliyoruz. Orta Anadolu için, ülkemiz için Kültepe büyük bir kazanım. Büyükşehir Belediyesi olarak biz Kültepe kazılarına gereken desteği veriyoruz. Kültepe ile ilgili çalışmalarımız sürecek. Kültepe'den çıkarılan ve dağınık halde bulunan tabletleri bir araya getireceğimiz müze çalışmamız var. Tabletlerden bir kısmı Londra'da, bir kısmı Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde ve İstanbul'da. Bir kısmı Kayseri Arkeoloji Müzesinde ve depolarda. Bunları bir müzede toplayacağız."

"Bu mirası dünyayla paylaşmamız lazım"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise bu höyüğün dünya için önemli bir miras olduğuna dikkati çekti.

Bu ören yerinin öneminin tüm dünyaya duyurulması gerektiğini vurgulayan Nursaçan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan uygun görürse 2021 yılının 'Kültepe Kaniş Karum Yılı' ilan edilmesini istiyoruz. 6 bin yıl öncesine ait ticaret tabletleri elimizde. Bu mirası tüm dünyayla paylaşmamız lazım. 2021'in 'Kültepe Yılı' ilan edilmesi kentimizin turizmine, ticaretine, sanayisine büyük katkı sağlar. Kayseri tarihte Selçuklu'ya başkentlik yapmış bir şehir. İpekyolu üzerindeki kentimizin Pınarbaşı ilçesinin Pazarören nahiyesinde 'Yabanlu Pazarı' adıyla tarihte bir fuar yeri kurulmuştur. Bu pazar tarihteki ilk milletlerarası pazardır, fuardır."

Nursaçan, geçmişini bilmeyen bir toplumun geleceğinin de olamayacağını vurgulayarak, "Tarihimizi, medeniyetimizi bizden önce buralarda yaşayanları bilmediğimiz sürece bu topraklarda var olmamız da zor. Geçmişimizi bileceğiz ki geleceğimizi yönlendirelim." ifadesini kullandı.

Kültepe

Ön Asya'nın yaklaşık 6 bin yıllık tarihini aydınlatan Kayseri'deki Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde 70 yılı aşkın süredir devam eden kazı çalışmalarıyla saklı kalmış tarihi zenginlikler gün yüzüne çıkartılıyor.

Kayseri kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, küllü toprağa sahip bir tepede bulunmasından dolayı "Kültepe" olarak adlandırılan bölgede, dönemin krallığının başkenti olan "Kaniş" ve ticaret kervanlarının mallarının indirilip dağıtıldığı liman anlamına gelen "Karum"dan adını alan Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde sürdürülen kazı çalışmalarıyla Anadolu, Suriye ve Mezopotamya tarihi aydınlatılıyor.

Türk Tarih Kurumu adına Prof. Dr. Tahsin Özgüç önderliğinde 1948'de başlatılan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesinin desteğiyle devam ettirilen kazı çalışmalarına birçok ülkeden arkeologlar katılıyor.

Asurlu tüccarların yaklaşık 4 bin yıl önce kervanlarla malları Kaniş'e getirip burada vergilerinin ödemesinin ardından Anadolu'daki çeşitli şehirlere dağıtılmasından dolayı o dönem önemli bir ticaret merkezi ve Anadolu'nun en zengin şehirlerinden biri haline gelen Kültepe, bugün de tarihi bakımdan en zengin yerlerden biri olmayı sürdürüyor.

Bugüne dek kazı çalışmalarında 3 saray ve 3 tapınağın bir kısmının ortaya çıkarıldığı 550 metre çapındaki Kültepe Höyüğü'nde taş döşeli yolla açılan kerpiç evler ile binlerce tarihi eser tespit edildi.