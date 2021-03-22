Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 10-17 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Kayserili Sporcular 2 Altın, 2 Gümüş ve 5 Bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Büyükler kategorisinde olimpik sıralamaya puan verildiği turnuvada 4 kıta, 41 ülkeden aralarında olimpiyat şampiyonu sporcuların da yer aldığı önemli isimler mücadele etti.
Türk sporcular, 8 gün boyunca tüm kategorilere bakıldığında 60 altın, 58 gümüş, 111 bronz olmak üzere toplam 229 madalya kazandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarda Kayseri ve Türkiye temsil ederek kazandıkları madalyalar ile büyük bir başarıya imza atan Taekwondo sporcularını ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Turnuvada ilimizi temsil ederek derece elde eden sporcularımız aşağıdaki gibidir.
YARIŞ SPOR KULÜBÜ
BÜYÜKLER POOMSAE PAIR
ELİF GÜLER - BİRİNCİ
BÜYÜKLER POOMSAE PAIR
SAFA HASAN ÇOLAKOĞLU- BİRİNCİ
BÜYÜKLER POOMSAE FERDİ - İKİNCİ
BARIŞ SPOR KULÜBÜ
ZEHRA KAYGISIZ - GENÇ BAYANLAR - 55 KG -ÜÇÜNCÜ
AHMET EVKAYA - +65 KG - ÜÇÜNCÜ
MELİKGAZİ SPOR KULÜBÜ
YILDIZLAR KATEGORİSİNDE
Elif ATİK- İKİNCİ
POOMSAE
Ferdi Kategori- Dudu Gökçe Pumak ÜÇÜNCÜ
Poomse Peir Kategi - Berat BEKTAŞ- ÜÇÜNCÜ
Poomse Peir Kategorisinde Dudu Gökçe Pumak -ÜÇÜNCÜ - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Kayseri'li taekwondocular 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo turnuvasından 9 Madalya ile Döndü - Son Dakika Spor