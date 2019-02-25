Kayseri Lise Öğrencisi Boğulmalara Karşı 'Akıllı Bone' Geliştirdi

Lise öğrencisi boğulmalara karşı 'akıllı bone' geliştirdi
TÜBİTAK tarafından düzenlenen '50'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri
Bölge Yarışması'na teknoloji tasarım alanında katılan Yozgatlı lise öğrencisi Hacı Hasan Cesur
'un (16), suda boğulmalara karşı geliştirdiği 'akıllı bone', en dikkat çeken projelerden oldu. Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel
Spor Salonu'nda yapılan yarışmada, Biyoloji, coğrafya, Değerleri Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Yazılım ve Türk Dili Edebiyatı alanında geliştirilen projeler sergilendi. Yarışmaya Yozgat Yerköy
Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nden katılan Hacı Hasan Cesur'un 'akıllı bone' projesi, dikkat çekti. Yüzme bilmeyen; ancak denize ve havuza girmeyi çok isteyen Hacı Hasan Cesur'un danışman öğretmeni Erdoğan Çelik
ile birlikte hazırladığı proje ilgi gördü.
'Akıllı bone'yi takan kişi havuzda veya denizde boğulma tehlikesi geçirdiğinde kıyıdaki yakınlarına, bileklerindeki saat aracığıyla uyarı gidiyor. Cesur, bonenin çalışma sistemini şöyle açıkladı
Geliştirmiş olduğumuz akıllı bone sisteminde bone içinde ıslanmayan bir kart sistemi geliştirdik. Bone içine yerleştirilen sisteme entegre olarak da bir bluetooth sistemi üzerinden akıllı bir saat hazırladık. Havuza giren kişi boğulma eğilimi gösterdiğinde akıllı saat üzerinden sensör, saati takan aileye veya cankurtarana sinyal göndermekte. Boğulma eylemi daha da fazlalaşınca uyarı sistemi daha ciddi uyarmaktadır. Böylelikle insanların ihmali yüzenden suda boğulmaların önüne geçmiş oluyoruz.
Dünyada her yıl 300 bin kişinin suda boğularak hayatını kaybettiğini belirten Cesur, Özellikle yaz dönemlerinde otellerin havuzlarından ailelerin ve cankurtaranların ihmali nedeniyle birçok insan hayatını kaybediyor. Yüzme bilmeyen çocuklar ailelerin destek ve gözetimde havuza girmelidir. Havuzların büyüklüğü ve kalabalık olması nedeniyle aileleri çocuklarını takip edememektedir. Bu proje ile bu boğulmaların önüne geçeceğiz dedi.