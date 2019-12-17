Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Aydemir'den tavuk döner açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Aydemir'den tavuk döner açıklaması - Son Dakika

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Aydemir'den tavuk döner açıklaması

7 saat önce

Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor" sözlerinin ardından açıklama yapan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Kaliteli, düzgün yapan insanlara bu sekte vurdu.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Aydemir'den tavuk döner açıklaması, System.String[]

Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor" sözlerinin ardından açıklama yapan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Kaliteli, düzgün yapan insanlara bu sekte vurdu. Merdiven altı dediğimiz yani ruhsatsız çalışanlar nedeniyle hakkıyla yapanlara suç bulunmaması kanaatindeyim" dedi.


Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ruhsatsız çalışanlar nedeniyle hakkıyla işini yapanlara suç bulunmaması gerektiğini belirterek yaptığı açıklamada; "Son günlerde ya da sektörle ilgili çok şeyler konuşuluyor. En son tavuk dönerle alakalı gündemimiz var. Beyaz et hem proteini yüksek olan bir gıdadır, hem de sağlık açısından çok faydalıdır. Biz tavuk dönerleri genelde göğüs kısmından yaparız. Şunu da belirtelim, kaliteli, düzgün yapan insanlara bu sekte vurdu. Merdiven altı dediğimiz yani ruhsatsız çalışanlar nedeniyle hakkıyla yapanlara suç bulunmaması kanaatindeyim. Birçok yerlerde hem proteini yüksek hem de ekonomik olsun diye böyle bir döner furyası var. Bizim oda olarak da fiyat tarifemiz var. Bunları güncellerken birçok komisyondan geçerek karar veriliyor. Yoksa daha uygun olmasını bizler de isteriz. Ama hayat şartları ve ekonomik sıkıntılar belirli bir rakama yükseltiyor. Ama çok da yüksek rakamlar değil bunlar. Bilinçli vatandaşlarımız var; neyi nereden yiyeceğini, nereden giyeceğini çok iyi bilen insanlardır. Çünkü insan sağlığını direk etkileyen unsurlar olduğu için mesleğini hakkıyla yapan tüm esnaf arkadaşlarımıza her zaman şunları söyleriz; 'Kaliteli yapalım, kaliteli kazanç olsun, kaliteli hizmet olsun" ifadelerini kullandı.


"Tüm tavuk döner satanları aynı kategoriye koymak doğru değildir"


Başkan Aydemir konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Canan hocam da hakkıyla yapanlara bir şey dediği yok. Büfelerin içerisinde dönerde olması gereken kriterler var. Ama olmaması gereken yağ unsurları veya ucuza getirelim diye yağ katarak değişik koku yansıtırsa bazı söylediklerinde payı var. Ama bu demek değil ki tüm tavuk döner satanlar veya kebap yapanları aynı kategoriye koymak doğru değildir. Onun için Anadolu'da şöyle bir tabir vardır; 'ucuz etin yahnisi yenmez' diye. Biz ucuz satmak için gayret içerisindeyiz ama belirli maliyetler sonrasında buralara geliyor. Sağlıklı bir hizmet vermekteyiz." - KAYSERİ

Canan Karatay, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:49 Kaynak: İHA
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