Kayseri Mahallesi Büyüyor - Son Dakika

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Kayseri Mahallesi Büyüyor

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Tavukçu Mahallesi'nde Kayseri Mahallesi'ne katılacak olan yeni konakların restorasyonunu takip eden Başkan Büyükkılıç, restorasyonu yapıldıktan sonra farklı işlevlerin yüklendiği konakların geçmişten geleceğe armağan edildiğini söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tavukçu Mahallesi'nde oluşturulan Kayseri Mahallesi'ni gezdi. Eski Kayseri evlerinin yer aldığı Kayseri Mahallesi'nde restorasyonu devam eden üç konakta incelemelerde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.


Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalarla eski Kayseri'nin yeniden canlandırıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mahallesi'nin yeni konakların restorasyonu ile büyümeye devam ettiğini dile getirdi. Eski Kayseri evlerinin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, restorasyonu yapılan konaklara işlevlerin yüklendiğini ve bu şekilde sosyal hayata da renk kattıklarını kaydetti. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:33 Kaynak: İHA
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