Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı

6 saat önce

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya kara yolu, araç geçişlerine açıldı.

Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı, System.String[]

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri- Malatya kara yolu, araç geçişlerine açıldı.

Başakpınar Kavşağı mevkisinden itibaren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya kara yolunda araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Başakpınar, Malatya, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:26 Kaynak: AA
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