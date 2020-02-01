Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı
6 saat önce
Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya kara yolu, araç geçişlerine açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:26 Kaynak: AA
Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri- Malatya kara yolu, araç geçişlerine açıldı.
Başakpınar Kavşağı mevkisinden itibaren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya kara yolunda araçların geçişine izin verilmeye başlandı.
Ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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