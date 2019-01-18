Kayseri-Malatya Karayolu Araç Ulaşımına Açıldı
1 saat önce
Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve ipi nedeniyle üç gündür ulaşım sağlanamayan Kayseri-Malatya karayolu temizlenerek trafiğe açıldı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve ipi nedeniyle üç gündür ulaşım sağlanamayan Kayseri-Malatya karayolu temizlenerek trafiğe açıldı.
Sivas'ın Gürün ilçesi bin 900 rakımlı Ziyarettepesi geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri - Malatya karayolu araç ulaşımına kapanmıştı. Üç gün sonra yol bugün yeniden trafiğe açıldı. Yolda kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği görüldü. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:03 Kaynak: İHA
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