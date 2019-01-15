Kayseri- Malatya Karayolu Araç Ulaşımına Kapandı
1 saat önce
Kayseri-Malatya karayolu, Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapandı.
Kayseri- Malatya
karayolu, Sivas
'ın Gürün
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapandı.
Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sivas - Erzincan
karayolu Kızıldağ geçidinde araç ulaşımına kapanırken, Kayseri - Malatya karayolu da Sivas'ın Gürün ilçesi ile Kayseri arasında devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Malatya ve Sivas'tan gelip Kayseri istikametine gitmek isteyen araçların Gürün ilçesinden geçişine izin verilmiyor. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:01 Kaynak: İHA
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