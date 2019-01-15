Son Dakika Haberleri: Kayseri- Malatya Karayolu Araç Ulaşımına Kapandı

Kayseri- Malatya Karayolu Araç Ulaşımına Kapandı

59 dakika önce

Kayseri- Malatya karayolu araç ulaşımına kapandıSİVAS - Kayseri-Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapandı.

Kayseri- Malatya karayolu araç ulaşımına kapandı

SİVAS - Kayseri-Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapandı.
Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sivas - Erzincan karayolu Kızıldağ geçidinde araç ulaşımına kapanırken Kayseri - Malatya karayolu da Sivas'ın Gürün ilçesi ile Kayseri arasında devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile kapandı. Malatya ve Sivas'tan gelip Kayseri istikametine gitmek isteyen araçların Gürün ilçesinden geçişine izin verilmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:42 Kaynak: İHA

Gürün, Sivas, Malatya, Kayseri, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuş Operasyonunda Yakalanan Kadın: Çek Lan Çek Soyunayım CHP ile İYİ Parti İttifakında Anlaşmaya Varılan Büyükşehir Sayısı 23'e Çıktı

Uzun Yıllar Yöneticilik Yaptıktan Sonra Kravattan Sıkıldı, Memleketine Dönüp Keçi Çiftliği Kurdu Babasının Otomobiliyle Kaza Yapan Liseli, 6'ncı Kattan Atladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 19:41:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri- Malatya Karayolu Araç Ulaşımına Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]