Kayseri- Malatya Karayolu Araç Ulaşımına Kapandı
59 dakika önce
Kayseri- Malatya karayolu araç ulaşımına kapandıSİVAS - Kayseri-Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapandı.
Kayseri- Malatya
karayolu araç ulaşımına kapandı
SİVAS - Kayseri-Malatya karayolu Sivas
'ın Gürün
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapandı.
Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sivas - Erzincan
karayolu Kızıldağ geçidinde araç ulaşımına kapanırken Kayseri - Malatya karayolu da Sivas'ın Gürün ilçesi ile Kayseri arasında devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile kapandı. Malatya ve Sivas'tan gelip Kayseri istikametine gitmek isteyen araçların Gürün ilçesinden geçişine izin verilmiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:42 Kaynak: İHA
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