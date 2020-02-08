Kayseri-Malatya karayolu araç ulaşımına kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri-Malatya karayolu araç ulaşımına kapandı - Son Dakika

Kayseri-Malatya karayolu araç ulaşımına kapandı

6 saat önce

Kayseri-Malatya karayolu. Pınarbaşı ve Darende ilçeleri arasında devam eden yoğun tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.

Kayseri-Malatya karayolu araç ulaşımına kapandı, System.String[]

Kayseri- Malatya karayolu. Pınarbaşı ve Darende ilçeleri arasında devam eden yoğun tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.


Kayseri-Malatya karayolunun Kayserinin Pınarbaşı ilçesi, Sivas'ın Gürün ilçesi ve Malatya'nın Derende ilçesi geçişlerinde devam eden yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü. Hava şartları ulaşımı imkansız hale getirirken sürücüler zor anlar yaşadı. Bu anlar cep telefonuyla kaydedildi. Yolda kalan araçlar Karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışması ile kurtarılırken, Karayolu, Pınarbaşı ve Darende ilçeleri arasında araç ulaşımına kapatıldı. - SİVAS

Darende, Kayseri, Malatya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
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