Kayseri - Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

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Kayseri - Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
6 saat önce
Kayseri-Malatya karayolu tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:11 Kaynak: İHA
Kayseri- Malatya karayolu tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı.
Sivas'ın Gürün ilçesi ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçeleri arasında etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Tipinin etkisi ile Kayseri - Malatya karayolu Ziyarettepesi mevkiside araç ulaşımına kapandı. Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı. - SİVAS
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