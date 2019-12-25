Kayseri - Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Kayseri - Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

6 saat önce

Kayseri-Malatya karayolu tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı.

Kayseri - Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı, System.String[]

Kayseri- Malatya karayolu tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ın Gürün ilçesi ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçeleri arasında etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Tipinin etkisi ile Kayseri - Malatya karayolu Ziyarettepesi mevkiside araç ulaşımına kapandı. Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı.

(Yasin Kayacı/İHA)

Malatya, Kayseri, Gürün, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:20 Kaynak: İHA
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