Kayseri - Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kayseri- Malatya karayolu tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ın Gürün ilçesi ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçeleri arasında etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Tipinin etkisi ile Kayseri - Malatya karayolu Ziyarettepesi mevkiside araç ulaşımına kapandı. Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı.

(Yasin Kayacı/İHA)