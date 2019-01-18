Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu ulaşıma açıldı.



Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yüzünden 3 gündür ulaşıma kapalı bulunan Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda ekiplerin çalışmaları sonucu trafik akışı yeniden sağlandı.



Çok sayıda yolcu otobüsü, tır ve otomobilin kontrollü olarak güzergahtan geçişine izin verilmeye başlandı.



Karayolları ekiplerinin, herhangi bir olumsuzluğa karşı önlemleri devam ediyor.

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