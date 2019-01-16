Son Dakika Haberleri: Kayseri-Malatya Yolu Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Kayseri-Malatya Yolu Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

27 dakika önce

Kayseri-Malatya yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandıKAYSERİ - Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya yolu ulaşıma kapanırken, araçların geçişine izin verilmiyor.

Kayseri- Malatya yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

KAYSERİ - Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya yolu ulaşıma kapanırken, araçların geçişine izin verilmiyor.
Kayseri'de gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabah kadar sürdü. Kar yağışıyla beraber eğitime 1 gün ara verilirken, ulaşımda da aksaklıklar meydana geldi. Kayseri-Malatya yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis ekipleri, Mimarsinan OSB kavşağında yolu keserek, araçların geçişine izin vermedi. Ayrıca, AFAD ekipleri de, paletli 8x8 kurtarma araçları ile yolun kesildiği noktada hazır olarak bekliyor.
Yolda mahsur kalan bir vatandaş, "Yolculuk Diyarbakır'a. Sabah saat 6'dan beri burada mahsur kaldık. Yolu dün akşam kesmişler. Yoğun bir kar yağışı var. Yolu ne zaman açarlarsa çıkacağız" dedi.
Bir başka vatandaş ise, " Ankara'dan Van'a gidiyorum. Yaklaşık 12 önce yol çıktım. 7-8 saattir burada bekliyorum. Allah herkese kolaylık versin. Yapacak bir şey yok, hava şartları" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:51 Kaynak: İHA

Sabah, Kayseri, Malatya, Kar, Genel
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