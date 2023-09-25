Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı

Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı
Son Güncelleme: 25.09.2023 09:45

Kayseri-Malatya yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

Kayseri- Malatya yolunda dün gece yarısı bir otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Feci kazada 2 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ CAN VERDİ

Dün gece saat 02.00 sıralarında Kayseri- Malatya yolunun 60. kilometresi Kamber mevkinde O.G. yönetimindeki yolcu otobüsü ile E.K. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 1 yolcu hayatını kaybederken otobüsteki 20 yolcu yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri AFAD yardımıyla yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışmasında ortalık kan gölüne döndü: 2 ölü, 20 yaralı
Otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışmasında ortalık kan gölüne döndü: 2 ölü, 20 yaralı
Kaynak: DHA

Malatya, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
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