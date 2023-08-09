Kayseri-Malatya yolunda şarampole devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayseri-Malatya yolunda şarampole devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

09.08.2023 12:07

KAYSERİ-Malatya yolunda meydana gelen trafik kazasında, Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak ve kızı Nazlı Yasak hayatını kaybetti. Kazada, eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Elazığ'da yaşayan ailenin, tatil için Konya'ya giderken kaza yaptığı öğrenildi.

KAYSERİ- Malatya yolunda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak (31) ile kızı Nazlı Yasak hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı. Elazığ'da yaşayan ailenin, tatil için Konya'ya giderken kazanın olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Kayseri-Malatya yolunun 90'ıncı kilometresi Pınarbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak'ın kulllandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kasım Yasak ile yanında olan yolculardan eşi Şükran, kızları Hilal Aslı ve Nazlı ile oğlu Yiğit Yasak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Uzman çavuş Kasım Yasak ile kızı Nazlı Yasak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdi. Baba-kızın cenazeleri, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsilerinin ardından Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde, toprağa verildi. Şükran Yasak ve 2 çocuğunun hastanedeki tedavileri ise sürüyor. Bu sırada, Elazığ'da yaşayan ailenin tatil için Konya'ya gittikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kayseri-Malatya yolunda şarampole devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri-Malatya yolunda şarampole devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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