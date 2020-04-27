Kayseri mantısı iftar sofralarını süslüyor - Son Dakika

Kayseri mutfağı denilince akla gelen, sofraların vazgeçilmezi mantı, iftar menülerinin de başında yer alıyor.

Yapım aşamalarının zorluğu nedeniyle imece usülü hazırlanan mantı, bu yıl koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tedbiren evlerinde kalmayı tercih eden kadınlarca tek başına yapılıyor.

Bazen ramazan öncesi yapılarak derin dondurucuya konulan mantı, kimi zaman da gün içinde hazırlanarak taze tüketiliyor.

Kentte yaşayan farklı toplumlar sayesinde mutfağı da zenginleşen Kayseri'de mantının 5'ten fazla çeşidi sofraları süslüyor.

Kayseri adıyla özdeşleşen meşhur etli mantı ise diğer kentlerde yapılan mantılardan sosuyla ve bir kaşığa 40 tane sığacak ölçüde küçük olmasıyla ayrışıyor.

Yumurta, tuz ve su karıştırılıp un ilavesiyle oluşturulan sert mantı hamuru, beze adı verilen parçalara ayrılıyor. Oklava ile yufka gibi açılan hamurdan 1 santimetre genişliğinde şeritler kesiliyor ve yine aynı ölçüde kare hamurlar elde ediliyor.

Etli mantının içi ise soğan ve kıymanın tuz, karabiber, toz biberle yoğrulmasıyla elde ediliyor. Kare hamura iç harcından konularak ters köşeler karşılıklı olarak kapatılıyor. Hazırlanan mantılar, kaynamış tuzlu suda haşlanıyor. Haşlanan mantılar üzerine can suyu adı verilen suyun dökülüp süzülmesiyle hazır hale getiriliyor.

Kayseri mantısı salçalı su ve sarımsaklı yoğurtla üzerine bazen sumak bazen nane ilave edilerek servis ediliyor.

Kentte etli mantının yanı sıra tepsi mantısı, peynirli mantı, patates mantısı, yağ mantısı, Çerkes mantısı gibi pek çok mantı çeşidi yapılıyor.

İmece usulü mantı yapımına Kovid-19 engeli

Ev hanımı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mantının ramazanın yanı sıra diğer zamanlarda da misafirlere ikram ettikleri meşhur bir lezzet olduğunu söyledi.

Her yıl ramazan öncesi mantı telaşı yaşadıklarını ifade eden Şahin, "Ramazan gelince komşularla toplanır mantımızı yapardık. Bu yıl herkes maalesef bu virüsten dolayı mantısını kendi yapıyor, kendi yiyor. Allah, inşallah ortaya dirlik ve düzen versin de gelecek yıl yine hep beraber yaparız ve yeriz." diye konuştu.

Ev hanımı Perihan Kepçe de kentte ramazanın ilk gün oruçların genellikle mantı ile açıldığını dile getirdi.

Bu yıl mantıyı koronavirüs sebebiyle herkesin kendi başına hazırladığını anlatan Kepçe, "Hem ramazan hazırlıklarımız hem iftar sofralarımız bu yıl farklı oldu. Komşularla bir araya gelerek imece mantı yapamadık, yalnız yaptık. İnşallah bu virüsten kurtuluruz hem mantıyı beraber yaparız hem de misafirlerimize ikram ederiz." ifadelerini kullandı.