Kayseri mantısı sofraları süslüyor - Son Dakika

KAYSERİ mutfağı ile özdeşleşen ve birçok yörede de vazgeçilmez lezzetler arasında olan mantı, sofraları süslüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, video konferans ile katıldığı AK Parti İl Başkanları toplantısında Genel Başkan Yardımcısı Kayserili Mehmet Özhaseki'nin "Pandemi bittikten sonra sizlerle bir çay içmek istiyoruz" sözlerine "Çayla geçiştirme, mantı mantı" diye yanıt vermesi, Kayseri'nin lezzeti mantıyı gündeme getirdi. Yağ mantısı, tepsi mantısı gibi 30 farklı türde yapılan mantı, lezzeti ile damakları şenlendiriyor. Kentte imece usulü doldurulan mantı, evlerde ve restoranlarda tüketiliyor. Kayseri mutfağı ile özdeşleşen mantı, lezzeti ile sofraları süslüyor.
Vatandaşlardan Canan Şen, "Kayseri mantısı, Kayseri'nin olmazsa olmaz bir yemeğidir. Evlerimizde sıklıkla yapılan, dolaplarımızda bulunan bir yiyecektir. Mantı, hamurla kıymanın birleştiği, üzeri yoğurt ve soslarla lezzetlenen bir yemektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Mehmet Özhaseki arasındaki diyaloğu duydum. Sayın Cumhurbaşkanımızı Kayseri'ye mantı yemeye davet ediyorum" diye konuştu.