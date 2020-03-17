Kayseri Mart ayında beyaza büründü - Son Dakika

Kayseri Mart ayında beyaza büründü
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Bahar aylarının gelmesi ile hava sıcaklıklarının yükseldiği Kayseri, gece saatleri itibariyle yağan kar ile beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:16 Kaynak: İHA
Bahar aylarının gelmesi ile hava sıcaklıklarının yükseldiği Kayseri, gece saatleri itibariyle yağan kar ile beyaza büründü.
Kış aylarından sonra hava sıcaklıklarının 16 dereceye kadar yükseldiği Kayseri'de, hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkisini gösterdi. Mart ayının ortasında şehir genelinde etkili olan yağışla birlikte ortaya güzel manzaralar çıktı. - KAYSERİ
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