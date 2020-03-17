Kayseri Mart ayında beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Mart ayında beyaza büründü - Son Dakika

Kayseri Mart ayında beyaza büründü

6 saat önce

Bahar aylarının gelmesi ile hava sıcaklıklarının yükseldiği Kayseri, gece saatleri itibariyle yağan kar ile beyaza büründü.

Kayseri Mart ayında beyaza büründü, System.String[]

Bahar aylarının gelmesi ile hava sıcaklıklarının yükseldiği Kayseri, gece saatleri itibariyle yağan kar ile beyaza büründü.


Kış aylarından sonra hava sıcaklıklarının 16 dereceye kadar yükseldiği Kayseri'de, hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkisini gösterdi. Mart ayının ortasında şehir genelinde etkili olan yağışla birlikte ortaya güzel manzaralar çıktı. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:16 Kaynak: İHA
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