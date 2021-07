Kayseri Masterler şampiyon oldu

Orta Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu tarafından organize edilen Orta Anadolu Masterler Ligi sona erdi. Play Off maçları sonrasında şampiyonluk kupasını Kayseri Masterler kazandı.

Orta Anadolu Masterler Ligi şampiyonu belli oldu. Play Off maçları sonrasında kupayı Kayseri Masterler kazandı. Orta Anadolu Masterler Ligi A ve B grubunda ilk iki sırayı alan takımlar tarafından oynanan Play Off maçları sonrasında kupa sahibini buldu. Kayseri Masterler'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Play Off maçlarında iki maçını da kazanan Kayseri Masterler, şampiyonluk kupasını aldı. İlk maçında Yozgat Masterler takımını 7-1 yenerek finale yükselen ve Kayseri Kadir Has Stadı Dış Sahada oynanan final maçında Niğde 51 Masterler takımı ile karşılaşan Kayseri Masterler takımı, bu maçı da 4-1 kazanarak kupanın sahibi oldu. Kayseri Masterler takımına şampiyonluk kupasını Kayseri spor Başkanı Berna Gözbaşı, kulüp başkanı Ahmet Yıldız ve takım kaptanı Mutlu Önal'a verdi. Kayseri Masterler başkanı Ahmet Yıldız, kupa merasiminde yaptığı konuşmada Berna Gözbaşı'nın Kayserispor için yaptığı fedakarlıkların öneminden bahsederek; "Berna başkan, Kayserispor için büyük bir şans. Maddi ve manevi olarak çok büyük fedakarlıklarda bulundu. Şahsım ve spor camiası adına Kayserispor'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz" dedi.

Törende ikinci olan Niğde 51 Masterler takımının kupasını da Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı verdi. - KAYSERİ