Kayseri Merkezli 18 İlde Fetö Operasyonu: 34 Gözaltı Kararı

Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararıKAYSERİ - Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ'nün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 34 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı.

Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararı



KAYSERİ - Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ'nün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 34 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün Asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 34 askeri personelin ardışık olarak arandıkları, bu aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından örgütsel aramalar olduğu değerlendirildi ve şüpheliler hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan Kayseri başta olmak üzere Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gözaltı kararı verilen şahısların çoğunun muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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