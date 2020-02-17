Kayseri merkezli 3 ilde '10 numara yağ' operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

KAYSERİ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda '10 numara yağ' olarak bilinen 470 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri merkezli 3 ilde kamyon ve TIR şoförlerine kaçak akaryakıt satan şebekeye yönelik operasyon yaptı. '10 numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıt üretimi yapılan depolara yapılan baskında 470 bin litre akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.