Son Dakika Haberleri: Kayseri Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 3 Gözaltı

Kayseri Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 3 Gözaltı

50 dakika önce

KAYSERİ merkezli 3 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
KAYSERİ merkezli 3 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri merkezli 3 ilde örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıp, sohbet toplantılarına katılan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:57 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden 4 İl İçin Fırtına Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor Türkiye'nin Günlerce Konuştuğu Çilem Doğan, Ölen Leyla Sönmez'i Ameliyattan Önce Uyardığını Söyledi

Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 16:47:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 3 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]