Son Dakika Haberleri: Kayseri Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonunda 3 Gözaltı

Kayseri Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonunda 3 Gözaltı

7 dakika önce

Kayseri merkezli 3 ilde FETÖPDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonunda 3 Gözaltı, System.String[]
Kayseri merkezli 3 ilde FETÖPDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri merkezli 3 ilde örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıp, sohbet toplantılarına katılan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:28 Kaynak: DHA

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