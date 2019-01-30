Son Dakika Haberleri: Kayseri Merkezli 4 İlde Düzenlenen Fetö Operasyonunda 9 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Kayseri Merkezli 4 İlde Düzenlenen Fetö Operasyonunda 9 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

41 dakika önce

Kayseri merkezli FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan görevlerinden ihraç edilen 9 polis adliyeye sevk edildi.

Kayseri Merkezli 4 İlde Düzenlenen Fetö Operasyonunda 9 Kişi Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Kayseri merkezli FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan görevlerinden ihraç edilen 9 polis adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri, Yozgat, Kahramanmaraş ve Malatya'da 9 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda polislikten ihraç edilen A.M.M., B.K., H.İ., M.E.Ö., M.B., S.Ş. ve V.B. A.T. ve O.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:20 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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