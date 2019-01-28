Kayseri Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 7 Gözaltı

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1 Kişiyi Bıçaklayan Trans Bireylerden Biri, Gazetecileri Görünce Soyunmaya Kalktı

"Ben Senin Amcanım, Babana Bunu Söyleme" Deyip 10 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşattı