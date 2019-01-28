Kayseri Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 7 Gözaltı
1 saat önce
Kayseri merkezli FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda görevlerinden ihraç edilen 7 polis gözaltına alındı.
Kayseri
merkezli FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda görevlerinden ihraç edilen 7 polis gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri, Yozgat
, Kahramanmaraş
ve Malatya
'da 9 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda polislikten ihraç edilen A.M.M., B.K., H.İ., M.E.Ö., M.B., S.Ş. ve V.B. yakalanarak gözaltına alındı. A.T. ve O.K.'nin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:27 Kaynak: İHA
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