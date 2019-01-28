Kayseri Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 7 Gözaltı
1 saat önce
KAYSERİ merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda meslekten ihraç edilen 7 polis gözaltına alındı, 2 polis aranyor.
KAYSERİ merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda meslekten ihraç edilen 7 polis gözaltına alındı, 2 polis aranyor. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasında meslekten ihraç edilen 9 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Kayseri, Yozgat
, Kahramanmaraş
ve Malatya
'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda A.M.M., B.K., H.İ., M.E.Ö., M.B., S.Ş. ve V.B. gözaltına alındı. A.T. ve O.K.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:34 Kaynak: DHA
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