Son Dakika Haberleri: Kayseri Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 7 Gözaltı

Kayseri Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 7 Gözaltı

1 saat önce

KAYSERİ merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda meslekten ihraç edilen 7 polis gözaltına alındı, 2 polis aranyor.

Kayseri Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
KAYSERİ merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda meslekten ihraç edilen 7 polis gözaltına alındı, 2 polis aranyor.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasında meslekten ihraç edilen 9 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Kayseri, Yozgat, Kahramanmaraş ve Malatya'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda A.M.M., B.K., H.İ., M.E.Ö., M.B., S.Ş. ve V.B. gözaltına alındı.  A.T. ve O.K.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:34 Kaynak: DHA

Polis, Kayseri, Güncel
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