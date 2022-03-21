Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı - Son Dakika
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Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı

21.03.2022 07:37

Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik özel harekat polislerinin 220 polisle düzenlediği şafak operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı.

Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik özel harekat polislerinin 220 polisle düzenlediği şafak operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, silahlı suç örgütünün 'adam öldürmeye teşebbüs', 'fuhuş', 'gasp' ve 'zorla alıkoyma' suçları işlediği tespit edildi. Sabah saatlerinde Kayseri, İstanbul, Yozgat ve Van'da eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler; oteller, eğlence merkezleri ve barların da içerisinde yer aldığı 40 iş yerinde ve ikametlerde arama yaptı. Yapılan aramalarda ele geçirilen suç aletlerine el konulurken, operasyon kapsamında 35 kişi de gözaltına alındı.

Örgüt üyelerinin 'adam öldürmeye teşebbüs', 'fuhuş', 'gasp' ve 'zorla alıkoyma' suçlarını işlediği öğrenildi.

Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı
Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı
Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı
Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı
Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı
Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı
Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı
Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı
Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı
Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı

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KAYSERİ MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON: 35 GÖZALTI KAYSERİ MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON: 35 GÖZALTI Edirne'de suç örgütüne şafak operasyonu: 11 gözaltı Edirne'de suç örgütüne şafak operasyonu: 11 gözaltı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı - Son Dakika
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