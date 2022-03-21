Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu - Son Dakika
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Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu

21.03.2022 15:27
Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu

Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik yapılan şafak operasyonunda, mağdur şahıslara ait çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirilirken, bahse konu işyerlerinde çalıştırılan 30 kadına da işlem yapıldı.

Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik yapılan şafak operasyonunda, mağdur şahıslara ait çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirilirken, bahse konu işyerlerinde çalıştırılan 30 kadına da işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, silahlı suç örgütünün 'adam öldürmeye teşebbüs', 'fuhuş', 'gasp' ve 'zorla alıkoyma' suçları işlediği tespit edildi. Sabah saatlerinde Kayseri, İstanbul, Yozgat ve Van'da özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu 350 polis ile eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi Ekipler; oteller, eğlence merkezleri ve barların da içerisinde yer aldığı 8 iş yerinde ve 32 ikamette arama yaptı. Yapılan aramalarda mağdur şahıslara ait çok sayıda çek, senet ve doküman, 2 ruhsatsız tabanca, 76 dolu fişek ve 3 adet av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, bahse konu işyerlerinde çalıştırılan 30 kadın da işlem yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyon kapsamında 30 kişinin gözaltına alındığı, firari olan 5 kişiyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - KAYSERİ

Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu
Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu
Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu
Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu
Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu
Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu
Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu
Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu
Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu
Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu - Son Dakika


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