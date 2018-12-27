Son Dakika Haberleri: Kayseri Merkezli 5 İlde Kaçak İçki Operasyonu

Kayseri Merkezli 5 İlde Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

KAYSERİ merkezli 5 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonda, 3 bin 500 şişe kaçak içki ele geçirildi, aralarında ambulans şoförünün de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Merkezli 5 İlde Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
KAYSERİ merkezli 5 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonda, 3 bin 500 şişe kaçak içki ele geçirildi, aralarında ambulans şoförünün de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşan yılbaşı öncesi Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçak içki ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Kayseri merkezli olarak Nevşehir, İstanbul, Kocaeli ve Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 3 bin 500 şişe kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili ambulans şoförünün de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:48 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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